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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Sistemi değiştirmeye geliyoruz

DHA

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Sistemi değiştirmeye geliyoruz


Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır siyasi partilerin hepsinin emelinin aynı olduğunu belirterek, "Biz, 'Süreli siyaset olsun' dedik. Eskiden doğuda şalvarlı ağalar olurdu. Şimdiki siyasi ağalar, kravatlı, ceketli, modern ağalar. Fark bir tek bu. Ağalar ne derse, siyasi partideki marabalar da onu söylüyor. Ben inkılap yapacağım. Biz, hep birlikte, sistemi değiştirmeye geliyoruz" dedi.Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Gölcük İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Milli Yol Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen kongredeki konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40'a yakın akrabasını kaybettiğini belirten Remzi Çayır, "Ben arkadaşlarımla beraber 12 gün boyunca deprem bölgesinde kaldım. Ağabeyimin torunları, amca çocuklarımız, bacımın çocukları, 40'a yakın kendi sülalemden, soy ismi Çayır olanlardan kaybettik" dedi.TÜRKİYE'DE SİYASET DEMEK, ÇIKAR DEMEKTİRTürkiye siyasetinde menfaat düzeni oluştuğunu söyleyen Çayır, "Siyasi partilerin hepsinin emeli aynı. Siyaset demek, menfaat demek. Türkiye'de siyaset demek, çıkar demektir, güç sahibi olmak demektir, kendi zengin sınıfını oluşturmak demektir. Tam anlamıyla bir düzenbazlık demektir. Şu andaki cari siyaset bu. A'da da böyle, B'de de böyle, solcuda da böyle, sağcıda da böyle. Şimdi yarın aday adaylığı başvuruları açılacak. Adam daha aday bile değil, otobüsü giydiriyor. Kendisine her şeyi yapıyor ki, yarın ektiğine 1 verip, 2 almanın, 3 almanın peşinde. Hepsi böyle, düzen böyle, sistem böyle. Biz de 'süreli siyaset olsun' dedik. Eskiden doğuda şalvarlı ağalar olurdu. Şimdiki siyasi ağalar, kravatlı, ceketli, modern ağalar. Fark bir tek bu. Ağalar ne derse, siyasi partideki marabalar da onu söylüyor. Ben inkılap yapacağım. Biz, hep birlikte, sistemi değiştirmeye geliyoruz. Ne olursa olsun insan şereflidir, onurludur, aklı vardır, yetkisi vardır, kimseye kul, köle olmak zorunda değildir" diye konuştu."ANAYASAYI TÜMDEN DEĞİŞTİRECEĞİZ"Seçilmesi halinde yapacaklarını anlatan Çayır, şöyle konuştu:"Siyasi partiler yasasını, seçim yasasını ve anayasayı tümden değiştireceğiz. Bütün kitapların ve bütün peygamberlerin çağrısı olan bir tek şeye göre değiştireceğiz. Gidin Zebur'u okuyun, Tevrat'ı okuyun, İncil'i okuyun, Kur'an'ı okuyun. Muamelatla ilgili bir sürü şey var. 'Namazı dosdoğru kılın' der. 'Teraziyi dosdoğru tartın', 'Kendiniz için ne istiyorsanız, başkası için de onu isteyin' der. Kimi menkıbelerle birlikte size anlatır. Ama hepsinin ortak paydada bir sesi vardır. Bu ses, 'Ey insanoğlu, kalk, izzetli yaşa' der. Yani onurlu yaşa. Paraya, pula, makama, falana, filana boyun eğme. Düşündüğünü, inandığını dosdoğru söyle ve yaşa. Biz siyaseti bunun için yapacağız. Yoksa aynı yoldan, aynı metotla, aynı sonuca ulaşırız" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Derince DHA
2023-03-12 16:03:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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