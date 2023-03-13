Kuzen cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

İzmit'te kuzeni Işık Filiz´i tabanca ile vurarak öldüren Metin Akar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2023-03-13 15:13:14



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