Raydan çıkan demir kapının altında kalan çocuk öldü

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, boş binanın önündeki bahçe kapısıyla oynayan 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram, raydan çıkan demir kapının altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde, Dilovası Orhangazi Mahallesi 241'nci Sokak´ta meydana geldi. Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları, boş binanın bahçe kapısı ile oynarken demir kapı raydan çıktı. Mustafa Eren devrilen kapının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kapının altından çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eren´in cenazesi bugün Orhangazi Camii´nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER
2023-03-15 18:32:26
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