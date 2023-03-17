Togg uzantılı internet adreslerini alıp, satışa çıkardılar

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)YERLİ otomobil Togg´un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adlarının (domain) yer aldığı ilanlarda fiyatlar 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor.
Türkiye´nin en büyük projelerinden olan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Bazı ilanların fiyatının Togg´dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.
`DOLAR VE ALTIN GİBİ YATIRIM DAHİLİNDE KULLANABİLİRSİNİZ´
Bazı ilanların açıklama kısmında `Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg´un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır. Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz" ifadeleri yazıldığı görülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-03-17 10:49:20
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