Devrilip 70 metre yuvarlanan çöp kamyonundaki 2 işçi yaralandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te çöp döküm sahasında devrilip yaklaşık 70 metre yuvarlanan çöp kamyonundaki 2 belediye personeli yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında meydana geldi. Toplanan çöpleri boşaltmak için çöp döküm sahasına getiren Mehmet Şengül yönetimindeki çöp kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yaklaşık 70 metre yuvarlanan kamyon, atık beton borulara çarparak durdu. Araçta sıkışan Mehmet Şengül ve Emrah Acar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-03-18 17:08:26
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