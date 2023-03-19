Meksika Büyükelçisi Hernandes, Proteo Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni ziyaret etti



Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)MEKSİKA Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan ekibiyle birlikte gelen Meksika Ordusu'nun kahraman köpeği Proteo, çalışmalar sırasında hayatını kaybetmişti. Başiskele Belediyesi´nin yakın zamanda hizmete aldığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kahraman köpek Proteo'nun isminin verilmesi, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu. Proteo Türkiye ve Meksika halkının dostluğunun göstergesi oldu. Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, bugün Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür eden Büyükelçi Hernandez, Meksika ve Türk halklarının kalplerinin Proteo sayesinde buluştuğunu söyledi.

'PROTEO'NUN ÖLÜMÜ HERKES İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ OLDU'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, "Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni çok güzel buldum. Her zaman sokak hayvanlarını çok sevmişimdir. Aynı zamanda bu merkezin misyonu beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Tabii televizyon dizileri, filmler vasıtasıyla biz Meksikalılar olarak Türkiye'yi ve Türk insanını çok çok öncelerden tanımaya başlamıştık. Ama böyle güzel ilişkilerle çok daha fazla Meksikalı Türkiye'ye gelmek ve burada bulunmak istiyor. Proteo'nun ölümü herkes için büyük bir üzüntü oldu. Böyle bir reaksiyon oluşturdu; ama aynı zamanda bu da insanların kalplerinin eylemlerinin birleşmesi için bir olay oldu." dedi.

'PROTEO'NUN ÖLÜMÜ TÜRK HALKINI ÜZDÜ'

Büyükelçiyi ağırlayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, "Ülkemiz, yakın zamanda asrın afetini yaşadı malesef. Tabii bu dönemde de dünyanın her yerinden çok büyük bir yardım, destek ve dayanışma örneği sergilendi. Meksika'dan da ilk gelen arama kurtarma ekiplerinin Proteo isimli bir arama kurtarma köpeği vardı. Ne yazık ki çalışmalar esnasında Proteo'nun hayatını kaybetmesi haberlere yansıdı ve biz Türk halkını da üzdü. Proteo isminin buraya verilmesinin anlamlı olacağını düşündük. Hem Proteo'yu hem depremi bize hatırlatacağını, unutmamamız gereken deprem gerçeğini de hatırlatması bakımından güzel ve anlamlı olacağını düşündük. Çok güzel de geribildirimler ve takdirler aldık. Biz Meksika halkıyla aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı hissiyatlarımız var. Birbirimize mesafe olarak çok uzak olsak da çok yakın hissettiğimizi gördüm. Meksika Devleti olarak burada olmaları bizim için ayrıca büyük bir takdir. Yaptığımız bir iş için takdir edilmek güzel bir şey" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2023-03-19 18:49:38



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