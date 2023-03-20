Yuvacık Barajı doluluk seviyesine yaklaştı, baraj kapakları açıldı



Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ve sene başında yaşanan su çekilmeleri nedeniyle bazı bölümlerde toprağın kuruduğu gözlenen Yuvacık Barajı tam doluluk seviyesine yaklaştı. İlerleyen günlerde de yağış beklenmesi nedeniyle baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, içme suyu seviyesi, 2023 yılına girildiği dönemde yüzde 20 seviyelerinde ölçülüp, geçmiş yıllara göre, beklenen seviyenin altında kaldı. Bazı bölümlerinde su çekilmelerinin yaşandığı barajda toprağın kuruduğu ve çatladığı gözlemlendi. Son dönemlerdeki kar ve yağmurların ardından barajdaki su seviyesi yüzde 95´e ulaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, bugün yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 95 olarak ölçüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 48 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor. İlerleyen günlerde beklenen yağmur nedeniyle de barajın kapakları açılıp, Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-03-20 17:46:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.