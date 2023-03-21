Meslek lisesi öğrencileri tasarladıkları robot ile Kanada´da yarışacak



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu `Atarobotics´ isimli robotik takımı; tasarımı, üretimi ve yazılımı kendilerine ait olan robot ile Kanada´da gerçekleştirilecek olan FIRST Robotics Competition´a katılmaya hazırlanıyor. Türkiye´yi yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, "Çok zor prosedürleri aşarak bu noktaya geldik ve bizim için büyük bir motivasyon sağladı bu yarışma. Okulumuzda bir sinerji oluştu. Elimizden geleni yapıp ödülle dönelim istiyoruz" dedi.

İzmit Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu `Atarobotics´ isimli robotik takımı, 29 Mart tarihinde Kanada´da düzenlenecek olan dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan FIRST Robotics Competition´a katılmaya hazırlanıyor. Tasarımı, üretimi ve yazılımının tamamı kendilerine ait olan uzaktan kumandalı robot ile yarışmaya katılan 12 kişilik takım, yaptıkları başvuru sonrasında zorlu şartları yerine getirdikten sonra Türkiye´yi Kanada´da temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler zorlu rakipleri karşısında dereceye girerek yarışmadan ödülle dönmeyi hedefliyor.

Yarışmaya başvurdukları günden bu yana büyük disiplin ve kararlılıkla hazırlandıklarını anlatan Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, "Bu sene okulumuza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize motivasyon ve vizyon katması açısından Kanada´da yarışmak istedik ve bu yönde girişimlerde bulunduk sene başından itibaren. Çeşitli toplantılar yaptık, planlamalarımızı yaptık, sponsorlarımızla görüştük ve Kanada´daki yarışmaya katılmak için başvurumuzu gerçekleştirdik. Başvurumuzun ardından belirli şartları yerine getirerek yarışmaya katılmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

`HEDEFİMİZ GÜZEL BİR DERECEYLE GERİ DÖNMEK´

Bu tür etkinliklerin hem kendileri için hem öğrenciler için büyük tecrübeye kazanılmasına neden olduğunu ifade eden Karahasan, "Robot ekibimiz değişkenlik gösteriyor, yaklaşık 20 öğrencimiz var, 10 civarı da öğretmenimiz var. Öğretmen ve öğrencilerimizle Kanada´ya gidecek 12 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Bu seneki yarışma temasına göre kurallara uygun bir şekilde robotumuzu ortaya çıkardık. Bu çerçevede öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Yazılım konusunda robotun inşasında aktif bire bir şekilde kendileri müdahil oluyorlar. Mekanik konusunda da yine öğrencilerimiz işin içinde. Bu yüzden biz öğrencilerimizi bu yönde hazırlıyoruz. Özgüvenlerini geliştirecek şekilde, teknik bilgiye sahip olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi. Dünyanın bir ucunda ülkemizi temsil etmek çok güzel bir duygu. Çok zor prosedürleri aşarak bu noktaya geldik ve bizim için büyük bir motivasyon sağladı bu yarışma. Okulumuzda bir sinerji oluştu, bir atmosfere girdik. Okuldaki diğer öğrenciler sürekli bize gelerek robot ekibine nasıl katılırız diye soruyorlar. Velilerimiz çok heyecanlılar. Kendi çocuklarının böyle bir yarışmada, Kanada gibi bir ülkeye gitmeleri onlar için de büyük bir gurur kaynağı. Bu da bizi mutlu ediyor. Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırma yönünde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz güzel bir dereceyle geri dönmek" diye konuştu.

`ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ´

Türkiye´yi yurt dışında temsil edecek olmalarından dolayı gurur duyduklarını ifade eden 10´uncu sınıf öğrencisi, robotun pilotu Efe Ömer Taşdemir ise şöyle konuştu:

"Robot kulübüne geçen sene katıldım. Bu süreçte öncelikle takım çalışması çok önemli. İlk önce tasarımını yaptık, daha sonra imalatını gerçekleştirdik. Takım çalışması bizim için çok önemliydi. Becerimiz çok gelişti. Ben elektronik öğrencisiyim ama bu robota başladıktan sonra makine becerilerim de gelişti. Herkes kendini geliştiriyor bu ekipte. Yarışma için çok fazla heyecanlıyız. Orada çok güçlü rakiplerimiz var. Takımlar çok güçlü onlara karşı yarışacağız heyecanlıyız. Pilot olduğum için daha çok sorumluluğum var yarışmada elimizden geleni yapacağız. Hedefim liseyi bitirdikten sonra mühendislik okuyup bu tarz robotların tasarımını yapmak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-03-21 10:56:23



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