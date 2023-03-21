Meslek lisesi öğrencileri tasarladıkları robot ile Kanada´da yarışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek lisesi öğrencileri tasarladıkları robot ile Kanada´da yarışacak

DHA

Meslek lisesi öğrencileri tasarladıkları robot ile Kanada´da yarışacak


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu `Atarobotics´ isimli robotik takımı; tasarımı, üretimi ve yazılımı kendilerine ait olan robot ile Kanada´da gerçekleştirilecek olan FIRST Robotics Competition´a katılmaya hazırlanıyor. Türkiye´yi yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, "Çok zor prosedürleri aşarak bu noktaya geldik ve bizim için büyük bir motivasyon sağladı bu yarışma. Okulumuzda bir sinerji oluştu. Elimizden geleni yapıp ödülle dönelim istiyoruz" dedi.
İzmit Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu `Atarobotics´ isimli robotik takımı, 29 Mart tarihinde Kanada´da düzenlenecek olan dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan FIRST Robotics Competition´a katılmaya hazırlanıyor. Tasarımı, üretimi ve yazılımının tamamı kendilerine ait olan uzaktan kumandalı robot ile yarışmaya katılan 12 kişilik takım, yaptıkları başvuru sonrasında zorlu şartları yerine getirdikten sonra Türkiye´yi Kanada´da temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler zorlu rakipleri karşısında dereceye girerek yarışmadan ödülle dönmeyi hedefliyor.
Yarışmaya başvurdukları günden bu yana büyük disiplin ve kararlılıkla hazırlandıklarını anlatan Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Cihan Karahasan, "Bu sene okulumuza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize motivasyon ve vizyon katması açısından Kanada´da yarışmak istedik ve bu yönde girişimlerde bulunduk sene başından itibaren. Çeşitli toplantılar yaptık, planlamalarımızı yaptık, sponsorlarımızla görüştük ve Kanada´daki yarışmaya katılmak için başvurumuzu gerçekleştirdik. Başvurumuzun ardından belirli şartları yerine getirerek yarışmaya katılmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.
`HEDEFİMİZ GÜZEL BİR DERECEYLE GERİ DÖNMEK´
Bu tür etkinliklerin hem kendileri için hem öğrenciler için büyük tecrübeye kazanılmasına neden olduğunu ifade eden Karahasan, "Robot ekibimiz değişkenlik gösteriyor, yaklaşık 20 öğrencimiz var, 10 civarı da öğretmenimiz var. Öğretmen ve öğrencilerimizle Kanada´ya gidecek 12 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Bu seneki yarışma temasına göre kurallara uygun bir şekilde robotumuzu ortaya çıkardık. Bu çerçevede öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Yazılım konusunda robotun inşasında aktif bire bir şekilde kendileri müdahil oluyorlar. Mekanik konusunda da yine öğrencilerimiz işin içinde. Bu yüzden biz öğrencilerimizi bu yönde hazırlıyoruz. Özgüvenlerini geliştirecek şekilde, teknik bilgiye sahip olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışıyoruz öğrencilerimizi. Dünyanın bir ucunda ülkemizi temsil etmek çok güzel bir duygu. Çok zor prosedürleri aşarak bu noktaya geldik ve bizim için büyük bir motivasyon sağladı bu yarışma. Okulumuzda bir sinerji oluştu, bir atmosfere girdik. Okuldaki diğer öğrenciler sürekli bize gelerek robot ekibine nasıl katılırız diye soruyorlar. Velilerimiz çok heyecanlılar. Kendi çocuklarının böyle bir yarışmada, Kanada gibi bir ülkeye gitmeleri onlar için de büyük bir gurur kaynağı. Bu da bizi mutlu ediyor. Mesleki eğitimdeki kaliteyi artırma yönünde güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz güzel bir dereceyle geri dönmek" diye konuştu.
`ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ´
Türkiye´yi yurt dışında temsil edecek olmalarından dolayı gurur duyduklarını ifade eden 10´uncu sınıf öğrencisi, robotun pilotu Efe Ömer Taşdemir ise şöyle konuştu:
"Robot kulübüne geçen sene katıldım. Bu süreçte öncelikle takım çalışması çok önemli. İlk önce tasarımını yaptık, daha sonra imalatını gerçekleştirdik. Takım çalışması bizim için çok önemliydi. Becerimiz çok gelişti. Ben elektronik öğrencisiyim ama bu robota başladıktan sonra makine becerilerim de gelişti. Herkes kendini geliştiriyor bu ekipte. Yarışma için çok fazla heyecanlıyız. Orada çok güçlü rakiplerimiz var. Takımlar çok güçlü onlara karşı yarışacağız heyecanlıyız. Pilot olduğum için daha çok sorumluluğum var yarışmada elimizden geleni yapacağız. Hedefim liseyi bitirdikten sonra mühendislik okuyup bu tarz robotların tasarımını yapmak."  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-03-21 10:56:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 depremzede yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı ...
Kocaeli'de bir gencin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir gencin öldürülmesine ilişkin davada ...
Yuvacık Barajı doluluk seviyesine yaklaştı, baraj kapakları açıldı
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı doluluk seviyesine yaklaştı, baraj ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın'dan Nevruz Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın'dan ...
Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye karşılayacak
YEREL HABERLER Dilovası'nda öğrencilerin YKS ücretini belediye ...
Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de balkondan düşen çocuk yaralandı
Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami'den Fenerbahçeli Arda'ya övgü:
YEREL HABERLER Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami'den ...
Mağazada çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen personeli, sağlık çalışanı teselli etti
YEREL HABERLER Mağazada çıkan yangını gözyaşlarıyla izleyen ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnaf için prefabrik çarşılar kuruyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnaf için ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'de Nevruz kutlamasına yasaklı pankart sokmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Nevruz kutlamasına yasaklı pankart sokmaya ...
Meksika Büyükelçisi Hernandes, Proteo Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Meksika Büyükelçisi Hernandes, Proteo Sokak ...
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Proteo ...
Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçakla yaralanan genç hastaneye ...
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü İşleyen'den şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü İşleyen'den şehit ...
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi, AK Parti'den milletvekili aday adaylığına başvurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi, AK Parti'den ...
Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı
YEREL HABERLER Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de ...
Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlendi
YEREL HABERLER Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.