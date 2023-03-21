Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde üzerinde bulundukları motosikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen TIR´ın altında kalan 2 kişiden 1´i öldü, diğer yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Kaşkaldere mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Kassam Mustafa idaresindeki 41 PJ 078 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ile arkasındaki aynı ülke vatandaşı Bessam Mustafa, yola savruldu. 2 kişi, bu sırada arkadan gelen İ.Ş. yönetimindeki 41 F 6648 plakalı metal parça yüklü TIR´ın altında kaldı. Kassam Mustafa hayatını kaybetti, Bessam Mustafa ise yaralandı. Bessam Mustafa hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü İ.Ş. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2023-03-21 15:03:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.