Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

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Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen K.A. yönetimindeki 41 SP 592 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü K.A., eşi H.A. ve çocukları A.A. ile Z.A.'yı bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2023-03-21 20:42:47



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