Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu (2)

ÇOCUKLARI, TATİLE GİDEN ANNESİNİN EVİNDE BOĞMUŞ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Murat R.'nin 2 çocuğunu, tatil için il dışına çıkan annesinin evine getirdiği, burada da boğduğu ortaya çıktı.
Olayın meydana geldiği binada yaşayan Serdar Gün, "Biz bu daireyi şahsın annesine sattık. Şahsın eşiyle aralarında sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Dün akşam 22.30 sıralarında buraya gelip, kendi anahtarıyla girdikten sonra 2 çocuğun boğazını sıkarak öldürmüş. Biz saat 23.30 gibi eşinin feryatlarını duyunca olayı öğrendik. Gece 02.30 gibi savcı geldi. Cenaze arabası ve olay yeri inceleme de vardı. Sonra cenazeleri götürdüler. Burası çocukların babaannesinin evi, ama babaanne evde yok. Antalya'da tatilde. Evin anahtarı bu vatandaşta var. Çocukları bir şekilde annelerinden alıp, buraya getirmiş" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2023-03-23 12:20:59
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