Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu (3)

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İKİ KARDEŞİN CENAZESİNİ YAKINLARI TESLİM ALDI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde babaları Murat Rüzgar´ın polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demesi üzerine evde yapılan aramalarda ölü bulunan Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu 7´nci sınıf öğrencisi Beril Yağmur Rüzgar. İle kardeşi Ahmet Taner Kışlalı 4´üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Rüzgar´ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. İki kardeş memleketleri Mardin´in Midyat ilçesi Estel Mahallesi´nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Murat Rüzgar´ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya´da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi..

`SAHİP ÇIKAMADIM ÇOCUKLARIMA´

Çocuklarının cenazelerini almak için morga gelen anne Merdiye Rüzgar, morgun koridorlarında sinir krizi geçirdi. Akrabaları tarafından güçlükle sakinleştirilen annenin "Sahip çıkamadım çocuklarıma, koruyamadım onları. Çocuklarımın dili mosmordu" diye bağırdığı duyuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2023-03-23 13:29:00



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