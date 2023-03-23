Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın (2)- Yeniden



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİRErol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Küle dönen depoda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi´nde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Gebze, Çayırova, Darıca başta olmak üzere Kocaeli´nin birçok ilçesinden fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için seferber oldu. Bu sırada fabrika işçileri yanan deponun etrafında bulunan ahşap malzemeleri iş makineleri yardımıyla kaldırarak, alevlerin diğer bölümlere sıçramasını önlemeye çalıştı. Yangın sırasında zaman zaman depoda bulunan sprey kutuları gibi kimyasal maddelerin ufak çapta patlamalara yol açtığı görüldü. Yangında fabrikanın deposu tamamen küle döndü. Yangının kontrol altına alındığı depoda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Erol POLAT

2023-03-23 19:45:57



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