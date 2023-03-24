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Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

DHA

Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) ölü bulunan Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe `Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim´ demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar´dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre´yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar´ı gözaltına aldı.
Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin´in Midyat ilçesine gönderildi.
EŞİYLE TARTIŞINCA ÇOCUKLARI ALIP, ANNESİNİN EVİNE GETİRMİŞ
Murat Rüzgar´ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya´da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.
Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-03-24 11:02:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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