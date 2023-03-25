Darıca Gençlerbirliği'nin PFDK'ye sevki sonrası eski ve yeni başkanlardan açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca Gençlerbirliği'nin PFDK'ye sevki sonrası eski ve yeni başkanlardan açıklama

DHA

Darıca Gençlerbirliği'nin PFDK'ye sevki sonrası eski ve yeni başkanlardan açıklama


Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA) Darıca Gençlerbirliği'nin şike iddiasıyla PFDK'ye sevk edilmesinin ardından kulübün eski ve yeni başkanı açıklamalarda bulundu. Kulübün mevcut başkanı Serdar Acarhoroz, futbolcularla eski başkan arasındaki gerilimden bahsederken; eski başkan Arif Gülen ise bir televizyon kanalında söylediği sözlerin çarpıtıldığını iddia etti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, kulübün o dönemde başkanı olan Arif Gülen'in 2022 Mayıs ayında bir internet televizyonunda söylediği sözler nedeniyle 'Şikeye ve maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs' iddiasıyla PFDK'ye sevk edildi. Geçtiğimiz sezonda kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'nin, sezonun son haftasında Kalecik FK'yi 2-1 yendiği maç ile son anda kümede kalması sonrasında kulüp başkanı Arif Gülen, bir internet televizyonunun programına konuk olarak, Kalecik FK'ye baskı yaptırdığı ve maça yedek takım ile çıkmalarını sağladığı yönünde beyanlarda bulunmuştu. Takımın ve Arif Gülen'in bu sebeple PFDK'ye sevk edilmesi sonrasında, kulübün mevcut başkanı Serdar Acarhoroz ve eski başkan Arif Gülen'den açıklamalar geldi.
BAŞKAN ACARHOROZ: ŞAHSİ GAFLETLERDEN DOLAYI KİMSE DARICA'YI CEZALANDIRAMAZ
Kulüp olarak tüm hukuki çalışmaları yaptıklarını söyleyen Darıca Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Serdar Acarhoroz, "Arif beyin, Mayıs 2022'de yaptığı bir açıklama tehdit olarak algılandı ve spora yakışmayacak şekilde 'Şike davası' olarak basına yansıdı. Ancak konunun içini açıp baktığımızda konunun öyle olmadığını gördük. Bundan 1 ay önce de yeni başkan olarak benim ifadem istendi. Ben ifademde, 'Arif bey prim açıklaması yapıyor. Açıklamasında prim vermiyor. Bu nedenle de futbolcular sosyal medyalarında Arif beye biraz saldırı şekilde serzenişte bulunuyorlar. Arif bey de onlara, maçtan önce Kalecik takımının yöneticilerini aradığını, kendilerine başka takımlardan gelen teşvik primini almamaları, normal takımla sahaya çıkmaları yönünde için ikazda bulunduğunu söylemiş' dedim. Zaten, maçın gözlemci raporlarında şüphe uyandırıcı bir durum olmadığı açıktır. Kalecik takımı bir önceki maçın ilk 11´inden sadece 1 farklı isimle sahaya çıkmıştır. Burada bir şaibe yoktur. 2-1 zor kazanılan bir maçtan bahsediyoruz. Darıca Gençlerbirliği camiası çok büyük bir camiadır. Şahsi gafletlerden dolayı kimse Darıca´yı cezalandıramaz. Ortada şike diye bir şey yok.  Tüm hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Burası çok düzgün, geçmişi ile tertemiz bir kulüptür. Darıca Gençlerbirliği´ne gönül verenler müsterih olsunlar. Biz gerekli savunmamızı yaparak kulübümüzün hakkını savunacağız" dedi.
ESKİ BAŞKAN ARİF GÜLEN: BİZ BÜTÜN SAVUNMALARIMIZI YAPTIK
Kendisine yöneltilen iddiaları cevaplayan Darıca Gençlerbirliği Eski Başkanı Arif Gülen ise "Geçtiğimiz sezonda bir internet televizyonu tarafından o dönemin futbolcuları, yöneticileri ve kulüple ilgili asılsız iddialar ortaya atıldı. Benim bu iddialara cevap verdiğim 45 dakikalık konuşmamın 30 saniyelik bir kısmını cımbızlayarak, bizim şikeye teşebbüs ettiğimiz yönünde bir algı oluşturuldu. Bununla ilgili olarak geçen yıl düşen takımlar, maalesef sportif yönüyle değil, sahada değil, masada nasıl hallederiz?´ düşüncesiyle tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hem Arif Gülen olarak, hem de yüz yıllık çınar olan Darıca Gençlerbirliği´nin geçmişi olarak şikeyle, kirli futbolla mücadele ederek ve bunu her şeref tribününde maç izlediğimiz diğer başkanlarla paylaşarak, Kulüpler Birliği'nde yaptığımız konuşmalarda bunun arkasında olan birisiyiz. Hatta bu olaylardan 7 ay öncede sosyal medyada `Herkes ayağını denk alsın´ şeklinde paylaşımlarımız var. O video da viral oldu. Şimdi bunları yapan bir kulüp başkanının çıkıp şike yaptığını söylemesi abesle iştigal. Kalecikspor´un yönetimi de geçmiş başkanı da, futbolcuları da, kendi furbolcularım da, bu konuda herkesin duyarlı olması gerekir. Bu konuda dikkat edin sözlerim sanki şike yaptık gibi bir algı oluşturuluyor. Biz tüm savunmalarımızı yaptık, abdestimizden şüphemiz yok. Arif Gülen'i bu şekilde yıpratmaları mümkün değil. TFF´nin Disiplin Kurulu´nun en adil, en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Çünkü temiz futbol için mücadele eden insanların bu şekilde kirlenmesi, ama gerçekten futbolu kirleten insanların hiç bir şey yapmıyor gibi aklanmasına biz ne cevapsız kalırız ne de sessiz kalırız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mevcut başkan Serdar Acarhoroz ile röp.
Eski Başkan Arif Gülen ile röp.
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-03-25 10:22:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliği kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nin biyoçeşitliliği kayıt altına ...
Karamürsel'de misafir edilen depremzedeler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Karamürsel'de misafir edilen depremzedeler iftarda ...
Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda deniz çöpleri ayrıştırılıp kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda deniz çöpleri ...
Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı
YEREL HABERLER Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten ...
Türk Kızılay Karamürsel Aşevi'nde iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Türk Kızılay Karamürsel Aşevi'nde iftar programı ...
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın (2)- ...
Kocaeli´de kimya fabrikasının deposunda yangın
YEREL HABERLER Kocaeli´de kimya fabrikasının deposunda yangın
Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasının deposunda ...
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ...
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 94'e yükseldi
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 94'e yükseldi
Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu (3)
YEREL HABERLER Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' ...
'Kerpe Sualtı Arkeoparkı' Türkiye'de ilk olacak
YEREL HABERLER 'Kerpe Sualtı Arkeoparkı' Türkiye'de ilk olacak
Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia ...
Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba ...
Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evde 2 çocuğu ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' ...
Kocaeli'de itfaiye personeli ilk sahurunu nöbette yaptı
YEREL HABERLER Kocaeli'de itfaiye personeli ilk sahurunu nöbette ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.