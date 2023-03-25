Ormanya'nın yeni üyesi alpakaya isim aranıyor



KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 4 bin dönüm alanda kurulu bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 'Ormanya'nın en son üyesi, dünyaya gözlerini yeni açan alpaka yavrusu oldu. Şimdi ise yavru alpakaya isim aranıyor.

Bünyesinde 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya´da yeni doğan alpaka yavrusunun heyecanı yaşanıyor. Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı ve yavruya isim arayışı başladı. Ormanya´nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderide en çok beğeniyi alan öneri alpakanın ismi olacak.

Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde bulunan özel bölüme alınan yavruların anne ile baş başa olmaları ve adapte olmaları sağlanıyor. Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular, Ormanya´da doğal yaşamlarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2023-03-25 11:59:13



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