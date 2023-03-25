Belediye başkanı, fırının başına geçip depremzedeler için ramazan pidesi yaptı

Erol POLAT/DARICA, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, depremden sonra kardeş şehir ilan edip, koordinatörlüğünü yaptıkları Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan 1500 kişilik iftar çadırında depremzedeler için fırının başına geçip ramazan pidesi yaptı.
Darıca Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ramazan ayı boyunca her gün 1500 kişiye iftar yemeği vermeye başladı. Başkan Muzaffer Bıyık, Dulkadiroğlu´nda ekmek fırınının başına geçip, depremzedeler için kendi elleriyle ramazan pidesi yaptı. Küçük yaşlardan beri fırıncılık yapan başkan olana kadar ailesine ait fırında hamur yoğurup ekmek yapan Bıyık, pandemi döneminde de karantinadaki kişiler için sık sık ekmek pişirip dağıtmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2023-03-25 15:51:42
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