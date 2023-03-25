Ofisinde silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, ofisinde silahlı saldırıya uğrayan avukat A.A., hafif yaralandı.
Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kuzey Yanyolu üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. Avukat A.A., iş hanının 7'nci katındaki ofisine gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol bacağından hafif yaralanan A.A., aşağıya yürüyerek inip, ambulansa bindi. A.A., götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Avukat A.A.'nın ofisinin 2019 yılında da icraya verdikleri bir kişi tarafından kurşunlandığı öğrenildi. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-03-25 16:59:36
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