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Kıyıya vuran deniz kaplumbağasıyla fotoğraf çekip, denize bıraktılar

DHA

Kıyıya vuran deniz kaplumbağasıyla fotoğraf çekip, denize bıraktılar


BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde sahil şeridindeki vatandaşlar kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağa ile fotoğraf çeken sahildekiler, sonra yeniden İzmit Körfezi´ne bıraktı.  
Başiskele sahilinde gezintiye çıkanlar İzmit Körfezi kıyısında yaklaşık 50 santim uzunluğunda yaklaşık 100 kilogram ağırlığında bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Kaplumbağayı bulunduğu yerden alan kişiler, inceleyerek fotoğraf çekti. Üzerinde herhangi bir yara izi bulunmayan kaplumbağa, sahildeki kişilerin ilgisinin ardından yeniden İzmit Körfezi´ne bırakıldı.
`NADİREN DE OLSA RASTLIYORUZ´
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Chelonia Mydas´a çok benzeyen deniz kaplumbağası. Marmara Denizi´nde bulundukları bilinen koruma altındaki türlerden. Bu canlılar için İzmit Körfezi´nde beslenme, yuvalama, üreme için uygun alanlar yok. Mesela kumsal yok yumurtlamaları için. Doğal ortam kalmadığı için nüfusları az. Ancak bu şekilde nadiren tesadüfen rastlıyoruz. Korumak gerekir. Zarar vermemek, doğadaki sayılarının artması için uygun ekosistem koşulları hazırlamamız gerekir. Bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Üzerinde deniz kabukları yapışmış görünüyor. Olağan bir durum" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2023-03-26 11:13:36

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