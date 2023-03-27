Kurtlar, besicinin ineklerine saldırdı



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, besici tarafından beslenen inek ve buzağı, kurt saldırısı sonucu öldü.

Olay, dün gece Körfez ilçesi Karayakuplu köyü mevkisinde yaşandı. Besicilik yapan Yakup Ertürk, gece 1 inek ve 1 buzağının öldüğünü gördü. Yaşanan olayı anlatan besici Ertürk, "Benim ailem neredeyse 50 yıldır bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyor. Burada bizim haricimizde başka hayvancılar da var. Büyükbaş hayvanlarımız buradaki merada otluyor. Ağıllarımız da 1 kilometre kadar yan tarafta. Bu bölgede hayvanlarımız serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Biz de 24 saat bu hayvanların takibini yaparak, doğal yollarla büyütüyoruz. Şu an, ramazan olduğu için sadece gece sahur saatlerinde kısa bir süre başlarında kimse olmuyor. Dün gece hayvanların başından ayrıldığım sırada, bir hayvan sesi geldi. Hızlı bir şekilde arabayla geldiğimde, 2 tane kurt gördüm. Ben gelene kadar zaten ineği ve küçük buzağıyı öldürmüşler. İneğin yarısı da parçalanmıştı. Ben diğer çoban arkadaşlara da haber verip, sabah buraya tekrar geldim. Hayvan burada yarısı yenmiş vaziyette yatıyordu" dedi.

Kurtların bölgeye Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından salındığını iddia eden ve şikayetçi olan Ertürk, "Kurtların salınması bizim için çok büyük sıkıntı. Zaten bölgede hayvancılık sektörü sıkıntı yaşıyor. Çok uzun yıllardan beri kurt saldırısı yoktu. Fakat bu Milli Parklar´ın saldığı 10 adet kurt, bizi perişan etti" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-03-27 16:04:44



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