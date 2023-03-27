Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi.

Selami Özen yönetimindeki 41 ANT 385 plakalı otomobil karşı yönden gelen Onurcan Bıyık yönetimindeki 14 BK 005 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Darıca Farabi ve Eğitim Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-03-27 23:51:37



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