Kocaeli ve Sakarya´da kar yağışı

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-İsa ÇİÇEK/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ ve Sakarya´da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. 1800 rakımlı Kartepe´de karla kaplanan dağlar ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.
Kocaeli ve Sakarya´da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. 1800 rakımlı Kartepe ilçesinde karla kaplanan dağlar ve ağaçlar güzel görüntüler ortaya çıkardı. Belediye ekipleri bölgede yolların kapanmaması ve diğer olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Bazı iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştuğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün resmi internet sitesindeki verilere göre Kartepe´nin zirvesinde kar kalınlığı 55 santim olarak ölçüldü.
Sakarya´nın Hendek ilçesinde ise kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Sabah saatlerinde güne başlayanlar beyaz örtüyle karşılaştı. Karla kaplı yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-İsa ÇİÇEK
2023-03-29 12:44:13
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