Özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü (2)



SÜRÜCÜ KAZAYI FARK ETMEMİŞ

İzmit'te ilkokul öğrencisi Ömer Koç'a çarparak ölümüne neden olan 41 J 0395 plakalı özel halk otobüsünün şoförü A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y.'nin ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini ve çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi.

KAZA, ARKADAKİ OTOBÜSÜN KAMERASINDA

Bu arada kaza, arkadan gelen başka bir özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan çıkan otobüsün yoluna devam ettiği ve yaklaşık 20 metre sürüklenen Ömer Koç´un kanlar içerisinde yolun ortasında kaldığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-03-30 11:54:16



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