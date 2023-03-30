Togg almaya hak kazandı; `Kendimize çıkmasından ziyade yola çıkması önemliydi´ dedi



Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, yerli ve milli otomobil Togg´u almak için ön sipariş sürecine başvurup almaya hak kazanan Abdulkadir Küpeli (62), "Kendimize çıkmasından ziyade yola çıkması önemliydi, böyle bir araca sahip olmak gurur verici" dedi.

Körfez ilçesinde yaşayan emekli Abdulkadir Küpeli, yerli ve milli otomobil Togg´u satın almak için ön sipariş sürecine başvurdu. Başvuru yapan 177 bin 467 kişiden biri olan Küpeli, C-SUV T10X´in uzun menzilli otomobilini satın almaya hak kazandı. Kendisinin 6 bin 34´üncü talihli olduğunu belirten ve bundan dolayı yaşadığı gururu dile getiren Abdulkadir Küpeli, "Bu araç, Türkiye´nin ilk yerli ve milli aracı, öncelikle o yüzden başvurmak istedim. Daha sonra kendi çocuklarıma talimat verdim onlar da başvuru işlemlerini yaptılar. Allah bize nasip etti bu aracı. Bize çıkmasından çok aracın yola çıkması önemliydi. Bizim için önemli olan buydu. Türkiye´nin gururu, bizim için de onurlu ve gururlu bir olay. Bu nedenle başvurmak istedim ve bize çıktı" ifadelerini kullandı.

`HABERİ ALINCA ÇOK MUTLU OLDUK´

Haberi aldığı sırada büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Küpeli, "Yatsı namazından sonra sohbet ederken bir arkadaşım çekişilin yapıldığı haberini verdi. Daha sonra oğluma söyledim, kontrol ettiğinde araç çıktığını ifade etti. Ailecek evdeydik, haberi orada aldık. Haberi alır almaz tabii ki çok büyük bir mutluluk oldu. Çünkü bu yerli ve milli bir araç. Bizim için en önemlisi o, en çok buna seviniyoruz. Kendimize çıkmasından ziyade yola çıkması önemliydi. Böyle bir araca sahip olmak gurur verici. Aracı alıp günlük işlerimizde kullanmayı düşünüyoruz. Beyaz da olur gri de olur. Hangi renk olacağı bizim için fark etmez" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2023-03-30 15:43:57



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