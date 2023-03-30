Okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, okul çıkışı iki grup arasında çıkan kavgada lise öğrencisi E.Y. (15) bıçakla yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Körfez ilçesi Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışı iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., elinden ve kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan T.C.Y.´yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2023-03-30 17:27:58
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