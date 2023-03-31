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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, arama kurtarma köpeği Mancs´ın heykelinin açılışına katıldı

DHA

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, arama kurtarma köpeği Mancs´ın heykelinin açılışına katıldı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)MACARİSTAN Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İzmit´te, 1999 depreminde çok sayıda hayat kurtaran Macaristan ekibinin arama köpeği Mancs´ın heykelinin açılışına katıldı.  Açılışta konuşan Novak, "Türk-Macar ittifakı, Türk-Macar dostluğu zaten kayıplar sırasında çok güçlendi. Örneğin 1999 depremi veya şimdi meydana gelen deprem sonrasında olduğu gibi. Bu felaketlerin hemen ardından Macarlar yardıma koştu" dedi.
İzmit´te, 1999 Marmara Depremi sonrasında Macaristan arama kurtarma ekibinin çok sayıda kişinin kurtarılmasında rol oynayan Mancs isimli köpeğin heykeli yapıldı. İzmit Kemalpaşa Mahallesi´ndeki Pişmaniyeciler Meydanı´nda düzenlenen heykelin açılış törenine Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Toplumlarımız ve ülkelerimiz, uzunca yıllara sirayet eden, çok uzun bir geçmişi olan, bir kardeşlik ve dostluk hukuku içindeler. Şehrimiz Kocaeli ile Macaristan´ın farklı şehirleri arasında da benzer dostluk ilişkileri yıllardır devam ediyor. Bugün, 1999 depreminde Kocaeli´deki kurtarma faaliyetlerine katılmış olan Mancs´ın heykelinin şehrimize konmuş olması bu dostluğu pekiştirecek ve ayrı bir tarihi başlangıç olacaktır. Mancs´ın sahibi ve onun ekibindeki arkadaşlar bu depremde de yine Türkiye´de, 35 depremzedemizin kurtarılması için görev aldılar. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.
`FELAKETLERİN HEMEN ARDINDAN MACARLAR YARDIMA KOŞTU´
Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğa vurgu yapan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise şunları söyledi:
"Bazı felaketlere insanların kendisi sebep olur. Mesela savaşlar gibi. Fakat bazı trajediler, kötü afetler doğa yoluyla meydana geliyor. 6 Şubat gününü de bu şekilde anacağız. O gün her şey değişti, alt üst oldu. Doğal afetlerin meydana gelmesine engel olamayız. Fakat sonrasında nasıl hareket ettiğimiz çok önemlidir. En hızlı şekilde yardıma koşmalıyız. Türk-Macar ittifakı, Türk-Macar dostluğu zaten kayıplar sırasında çok güçlendi. Örneğin 1999 depremi veya şimdi meydana gelen deprem sonrasında olduğu gibi. Bu felaketlerin hemen ardından Macarlar yardıma koştu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan beni resmi olarak davet ettiğinde, henüz 6 Şubat olmamıştı. Henüz depremin ne kadar gündemde olacağını kimse bilmiyordu. Fakat biz Mancs köpeğin anısına bir heykel yapmaya karar verdik. Bizim 67 Macar arama kurtarma görevlimiz deprem bölgesinde yardımcı oldu. Bu kişilerle birlikte 29 arama kurtarma köpeği geldi. Bu ekiplerimiz 35 kişinin canını kurtardı. Biliyoruz, ölü sayısı çok daha fazla. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bu yüzden 35 çok az diyebiliriz. Belki az diye düşünebilirsiniz. Fakat tek bir can, bir anne ve baba için bütün dünya anlamına da gelebilir. Resmi ziyaretimde hem Ankara´yı ziyaret ettim hem de deprem bölgesini görmüş oldum. 5 yaşındaki Ahmet ile buluşma fırsatım oldu. Kendisi maalesef annesini, babasını, kardeşlerini, yani tüm ailesini kaybetti. Bir bacağını da kaybetmişti. Bu kurtarma grupları olmasaydı, bugün Ahmet de yaşamayacaktı. Biliyorum, siz bundan çok daha fazla mucizeleri gördünüz. Ahmet´in ailesi sadece bir örnek, ama şu anda yüz binlerce aile aynı durumda. Ahmet mucizenin, hayatın simgesi oldu. Aynı şekilde, Mancs´ın heykeli de bizler için özverinin ve cesaretin sembolü oldu. Özveri, yardımseverlik ve cesaret, bunlar Macarlar için çok büyük önem taşıyan değerlerdir." 
Konuşmaların ardından arama kurtarma köpeği Mancs´ın heykelinin açılışı yapıldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Novak, Osmanlı Devleti döneminde isyancılara karşı savaşan ve mezarı bugün Kocaeli sınırları içerisinde yer alan Macaristanlı Tökeli İmre adına yapılan anı evini ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-03-31 14:06:51

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