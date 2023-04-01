Avukata silahlı saldırı düzenleyip bacağından vuran şüpheli yakalandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, avukat A.A.'yı ofisinde tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçan H.Y., polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 25 Mart'ta İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kuzey Yanyolu üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. Avukat A.A., iş hanının 7'nci katındaki ofisine gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, bacağından vurulan A.A. ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin H.Y. isimli kişi olduğu belirlendi. H.Y., dün düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2023-04-01 18:25:05
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