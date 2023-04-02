Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tezgah yeri sebebiyle seyyar satıcılar U.A. ile N.H., arasında tezgah yeri açma kavgası çıktı. U.A., tezgahından aldığı bıçakla N.H.'yi yaraladı. N.H., hastaneye kaldırılırken, polis U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde kurulan 2'nci el oto pazarı mevkinde meydana geldi. Oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan N.H.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR
2023-04-02 13:57:53
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