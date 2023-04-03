Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gebze ilçesinde denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde, kaçak yollarla toplanmış 10 ton midye ele geçirildi. Midyelere imha edilmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri, midyeleri toplayan 10 kişiye idari para cezası uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2023-04-03 17:35:14
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