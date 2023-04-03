İkna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde, kaçak yollarla toplanmış 10 ton midye ele geçirildi. Midyelere imha edilmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri, midyeleri toplayan 10 kişiye idari para cezası uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2023-04-03 17:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.