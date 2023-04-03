Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR'da 10 ton kaçak midye ele geçirildi

DHA

TIR'da 10 ton kaçak midye ele geçirildi


Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesinde 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Olayla ilgili 10 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gebze ilçesinde denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinde, kaçak yollarla toplanmış 10 ton midye ele geçirildi. Midyelere imha edilmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri, midyeleri toplayan 10 kişiye idari para cezası uyguladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2023-04-03 17:35:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de kaçak avlanan 10 ton midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaçak avlanan 10 ton midye ele geçirildi
Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
Kocaeli'de başörtüsünü baskı makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de başörtüsünü baskı makinesine kaptıran ...
Gebze'de trafo binaları çeşitli motiflerle süslendi
YEREL HABERLER Gebze'de trafo binaları çeşitli motiflerle süslendi
Başörtüsü baskı makinesine dolanıp, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Başörtüsü baskı makinesine dolanıp, hayatını kaybetti
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 95'e ulaştı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde ...
Yoğun bakımdayken oğlunun banka hesabını boşalttığı suçlamasıyla şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Yoğun bakımdayken oğlunun banka hesabını boşalttığı ...
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Kocaeli'de "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi ...
Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de seyyar satıcılar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de seyyar satıcılar arasında çıkan bıçaklı ...
Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası
YEREL HABERLER Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzak Doğu mutfağı kursu açtı
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzak Doğu mutfağı ...
Engelleri aşan madalya avcısı halterciler, Dünya Şampiyonası ve paralimpik oyunlarına odaklandı
YEREL HABERLER Engelleri aşan madalya avcısı halterciler, Dünya ...
Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 1 şüpheli ...
Avukata silahlı saldırı düzenleyip bacağından vuran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Avukata silahlı saldırı düzenleyip bacağından vuran ...
Gebze Teknik Üniversitesinde karbondioksitin havaya salınımını engelleyen membran geliştirildi
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesinde karbondioksitin havaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.