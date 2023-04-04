Kocaeli'de 2 evden 80 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın tutuklandı



Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ve Çayırova ilçesinde, 2 evden 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan D.K. ve S.E. isimli 2 kadın yakalanıp, tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçen yıl 21 Kasım 2022'de bir evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması ve 12 Aralık 2022 günü Darıca ilçesindeki bir evden de 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarını araştıran polis, hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığını saptadı. Şüphelilerin D.K. ve S.E. isimli kadınlar olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2023-04-04 18:42:27



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