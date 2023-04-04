Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı otomobilde bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosikletlinin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 41 AS 316 plakalı otomobilin içindeki K.Ş. ve S.A. ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, yanındaki tabanca ile K.Ş. ve S.A.'ya ateş açtı. Yaralanan 2 kişi kanlar içerisinde kalırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2023-04-04 20:16:16
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