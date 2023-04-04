Yasaklı hayvansal ilaçları ülkeye sokan 4 kişi gözaltında

Selda Hatun TAN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda, ülkeye girişi yasak olan 300 bin TL değerindeki hayvansal ilaç ele geçirildi. İlaçları Türkiye'ye getirerek satmayı planlayan 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki bir veteriner kliniğinde gümrük kaçağı hayvansal ilaçların bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen veteriner kliniği ve tespit edilen 2 eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, Türkiye'ye sokulması yasak olan 300 bin TL değerinde kaçak hayvansal ilaç ile bu ilaçların piyasaya dağıtımında kullanılmak üzere hazırlanmış 2 bin 500 etiket ve 70 boş kutu ele geçirildi. Ekipler, veteriner kliniğinde çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Selda Hatun TAN
2023-04-04 20:17:46
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