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Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde, ağaç yüklü bir TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Durhasan Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan İlker Çargun yönetimindeki ağaç yüklü 54 VF 226 plakalı TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Motordan duman çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda olası bir kazaya karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-04-04 20:36:39



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