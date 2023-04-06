Berberi öldüren şüpheli tutuklandı

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde berber Rüstem Ümit Duman'ı (45) tabanca ile vurarak öldüren L.Ç., tutuklandı.
Olay, dün Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi´nde meydana geldi. L.Ç., iş yerine gidip dışarı çağırdığı berber Rüstem Ümit Duman'a tabanca ile 3 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibinin hastaneye götürdüğü Duman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayı araştıran polis ekipleri, L.Ç. ile olayla ilgisi bulunan Y.A. ve F.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. tutuklanırken, Y.A. ve F.G. ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nabi YAZICI
2023-04-06 14:33:14
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