Berberi öldüren şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berberi öldüren şüpheli tutuklandı

DHA

Berberi öldüren şüpheli tutuklandı


Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde berber Rüstem Ümit Duman'ı (45) tabanca ile vurarak öldüren L.Ç., tutuklandı.
Olay, dün Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi´nde meydana geldi. L.Ç., iş yerine gidip dışarı çağırdığı berber Rüstem Ümit Duman'a tabanca ile 3 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibinin hastaneye götürdüğü Duman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayı araştıran polis ekipleri, L.Ç. ile olayla ilgisi bulunan Y.A. ve F.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. tutuklanırken, Y.A. ve F.G. ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nabi YAZICI
2023-04-06 14:33:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına ...
AK Parti İl Başkanı Talus'tan Kocaeli Şehir Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Talus'tan Kocaeli Şehir ...
Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi ...
Tartıştığı berberi dükkanının önünde tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı berberi dükkanının önünde tabancayla ...
Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin ...
Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi silahla öldürüldü
Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kartepe Belediyesinden çiftçilere 27 ton gübre desteği
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesinden çiftçilere 27 ton gübre ...
Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yıl ...
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'de işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de işçi servisi yangında kullanılamaz hale ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 ...
Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ağaç yüklü TIR'ın motorunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Ağaç yüklü TIR'ın motorunda yangın çıktı
Yasaklı hayvansal ilaçları ülkeye sokan 4 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Yasaklı hayvansal ilaçları ülkeye sokan 4 kişi ...
Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de trafikte yol verme kavgasında 2 kişi ...
Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla ...
Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de gümrük kaçağı hayvansal ilaç ele geçirildi
Kocaeli'de 2 evden 80 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 evden 80 bin TL'lik ziynet eşyası çalan ...
Kocaeli'de otizmli bireyler için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de otizmli bireyler için etkinlik düzenlendi
Karamürsel Beşiktaşlılar Derneğinin yeni lokali açıldı
YEREL HABERLER Karamürsel Beşiktaşlılar Derneğinin yeni lokali ...
Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.