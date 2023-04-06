Berberi öldüren şüpheli tutuklandı



Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde berber Rüstem Ümit Duman'ı (45) tabanca ile vurarak öldüren L.Ç., tutuklandı.

Olay, dün Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi´nde meydana geldi. L.Ç., iş yerine gidip dışarı çağırdığı berber Rüstem Ümit Duman'a tabanca ile 3 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibinin hastaneye götürdüğü Duman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayı araştıran polis ekipleri, L.Ç. ile olayla ilgisi bulunan Y.A. ve F.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. tutuklanırken, Y.A. ve F.G. ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nabi YAZICI

2023-04-06 14:33:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.