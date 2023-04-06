İzmit´te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler



Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif´i, Yeni Cuma Camisi´nde ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif´i görmek için yüzlerce kişi sıraya girdi.

İzmit´te Yeni Cuma Camisi´nde, ramazan ayı nedeniyle Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif´i ikindi namazı sonrasında ziyarete açıldı. Yüzlerce kişi ibadet etmek ve maneviyat yaşayabilmek için sıraya girdi. Kılınan vakit namazının ardından camiye gelenler, bir görevli eşliğinde salavatlar getirerek Sakal-ı Şerif´i ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, görevliler tarafından götürüldü. Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Enes Öztürk, yaşadığı maneviyatı dile getirerek, "Ne mutlu onun ümmeti olabilmek ne mutlu onun izinden gidebilmek. Çok güzel bir duygu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR

2023-04-06 18:20:35



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