Eski kız arkadaşının ağabeyinin, 'Senin' diyerek verdiği bebeği polise teslim etti



Selda HATUN TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Y.E.Ç. (23), 3 ay önce tanışıp, bir süre sonra ayrıldığı eski kız arkadaşı E.K.'nin (21) ağabeyi tarafından 'Bu bebek senin, akşam aileni al gel, babamdan kardeşimi iste' diyerek kendisine verilen 3 günlük bebeği, polis merkezine teslim etti. Y.E.Ç., bebeğin kendisinden olmadığını öne sürerek eski kız arkadaşı ve ağabeyi O.K.'den şikayetçi oldu. Bebek koruma altına alındı.

İzmit'te yaşayan Y.E.Ç., 3 ay önce tanıştığını belirttiği kız arkadaşı E.K. ile bir süre sonra anlaşamayarak ayrıldı. E.K. 4 gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. E.K.'nin ağabeyi O.K., Y.E.Ç.'yi arayarak dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir eve çağırdı. O.K. eve giden Y.E.Ç.'ye bebeği vererek 'Bu bebek senin, akşam aileni al gel, kardeşimi babamdan iste" dedi. Bebeği alarak evden ayrılan Y.E.Ç., hemen polis merkezine giderek olanları anlattı.

3 AYDIR TANIYORUM, BEBEĞİN BENDEN OLMASI İMKANSIZ

Polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra Y.E.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Y.E.Ç. ifadesinde, "Bebeğin ismi ve kimliği yoktu. Başına bir bela gelmesin diye polis merkezine geldim. Ben E.K.'yi 3 aydır tanıyorum. Bu bebeğin benden olması imkansız" dedi.

Polis merkezinde ihtiyaçları giderilen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Merkez Selda Hatun TAN

2023-04-07 13:56:57



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