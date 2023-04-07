Sadettin Saran, 24´üncü spor salonunu İzmit´te açtı (YENİDEN)



Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te Saran Group tarafından Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarının 24´üncüsü açıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan spor salonu, çeşitli spor dallarındaki sporculara hizmet verecek.

Saran Group, bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 24´üncü spor salonunu İzmit´te açtı.

Açılışa; Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve davetliler katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan spor salonuna gelen Sadettin Saran´a çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasında sporun önemine değinen Sadettin Saran, "Hep söylüyorum, bizler bu dünyada kiracıyız. Boş beyin şeytanın oyun alanıdır. Biz de bu düşünceyle memleketim Kırıkkale'den başlayarak 2000 yılında okullardan sonra bugün 24´üncüsünü, 3 ay sonra da 25´incisini Şırnak'ta, yine Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk adına 100´üncü yılımızda çocuklarımıza armağan edeceğiz. Gençlerimizin liyakatli, etik değerleri olan Atatürkçü çocuklar olarak geliştirilmesinde çorbada ufacık bir tuzumuz varsa ne mutlu bize" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açılıştan görüntüler

Sadettin Saran'ın konuşması

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2023-04-07 16:41:37



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