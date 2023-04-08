Halk otobüsünün 'yaya geçidi'nde anne- oğula çarpması kamerada



Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde anne K.K. ve oğlu, yaya geçidinde ilerledikleri sırada halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı. Anneoğulun halk otobüsünün altında kaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 41 J 4326 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinde ilerleyen K.K. ve oğluna çarptı. Anne ve oğlu halk otobüsünün altında kalırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan anneoğul, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; anne ve oğlunun yaya geçidinde ilerledikleri sırada, kendilerine çarpan halk otobüsünün altında kaldığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2023-04-08 21:50:24



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