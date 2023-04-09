Seyircisiz oynama cezası olan Kocaelispor'un taraftarları, maçı dev ekranda izledi

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)Kocaelispor'a PFDK tarafından seyircisiz oynama cezası verilmesi sonrası taraftarlar, maçı İzmit Belediyesi'nin şehir merkezine kurduğu dev ekranda izledi. Maç oynanırken tezahüratlarda bulunarak meşaleler yakan taraftarlar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 31'nci haftasında sahasında Zonguldak Kömürspor'u ağırladı. PFDK tarafından 1461 Trabzonspor maçındaki kötü tezahürat sebebiyle seyircisiz oynama cezası verilen Kocaelispor, karşılaşmayı boş statta oynadı. Taraftarlar ise mücadeleyi, İzmit Belediyesi'nin şehir merkezine kurduğu dev ekrandan izledi. İzmit Belediyesi önündeki meydanda toplanan yüzlerce taraftar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde maçı takip etti. Karşılaşma Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dev ekranın önünden görüntüler

Taraftarların açıklamaları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-04-09 17:18:08



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