Sokakta tüfekle vurulup, ağır yaralandı

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Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Mehmet Özdemir (23), sokakta tartıştığı kişilerce pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Gölcük, ilçesi Yeni Mahalle 288'inci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, sokak ortasında tartıştıkları Mehmet Özdemir'i pompalı tüfekle vurup, olay yerinden kaçtı. Özdemir kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR

2023-04-09 23:46:24



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