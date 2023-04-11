Tramvay altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı

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Selda Hatun TAN/ İZMİT, (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, tramvay durağından karşıya geçmek istediği sırada gelen tramvayı fark etmeyen kadını, güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, son anda kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit Kadıköy Mahallesi'ndeki Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Duraktan karşıya geçmek isteyen kadın, yaklaşan tramvayı fark etmeyip raylara doğru yöneldi. Durakta görevli güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, durumunu fark ettiği kadını, hamle yapıp çekerek tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Olay, durağın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-04-11 16:27:58



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