

Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finali start aldı. İki kategoride yarışacak olan 31 takım finalde birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ve Bilişim Vadisi ana sponsorluğunda, gençlerin otonom sürüş algoritmalarını geliştirmesi amacıyla düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri başladı. Bilişim Vadisi'nde sürücüsüz araçların mücadelesiyle başlayan yarışmada, özgün araç ve hazır araç kategorisi olmak üzere iki kategoride 31 takım mücadele edecek. Özgün araç kategorisinde dereceye giren birinciye 130 bin, ikinciye 110 bin, üçüncüye ise 90 bin TL ödül verilecek. Hazır araç kategorisinde ise birinci 100 bin, ikinci 80 bin, üçüncü ise 60 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Finalin ilk gününde piste çıkan hazır araç kategorisi takımları hünerlerini sergilerken, özgün araç kategorisindeki takımların yarışları yarına ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2023-04-11 19:04:58



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