2,5 yıl önce bacağından vuranı aynı şekilde yaraladı; saldırı anı kamerada



Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Ahmet Y. (37) 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.´yi (35) evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından yaraladı. Süleyman M., hastanede tedaviye alınırken, Ahmet Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre 8 yıl önce Süleyman M. ve matbaacı Ahmet Y. arasında alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın ardından Süleyman M. şikayetçi oldu, Ahmet Y. yargılandığı davada beraat etti. İkili arasındaki husumet devam etti. 2,5 yıl önce Süleyman M., Ahmet Y.´yi Güney Mahallesi´nde dükkanından çıktığı sırada bacağından vurarak yaraladı. Süleyman M., yapılan yargılamanın ardından bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Ancak Süleyman M. ve Ahmet Y. arasındaki husumet bitmedi. Ahmet Y., Süleyman M.´yi evinden çıktığı sırada tabanca ile bacağından vurup yaraladı. Ahmet Y., olayın ardından polise teslim oldu. Yaralı Süleyman M. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay anı sokak üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Süleyman M.'nin kendi otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandığı yer aldı. Bacağından yaralanan Süleyman M.'nin bir yakınının kullandığı otomobile topallayarak bindiği ve hastaneye gittiği görüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-04-13 12:37:40



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