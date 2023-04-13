

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu geçişinde lastiği patladığı için sağ şeritte duran TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 54 KV 704 plakalı TIR´ın şoförü Fatih Korkmaz, lastik patlayınca aracını güvenlik şeridinin olmadığı yolda sağ şeride çekti. Bu sırada arkadan gelen Aslan Aybak idaresindeki 34 BZE 68 plakalı kamyonet, TIR'a çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Aybak, ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Fatih Korkmaz ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2023-04-13 12:51:43



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