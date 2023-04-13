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Teknofest´e Togg ile gelen Bakan Varank: Bu heyecanı yaşamak gurur verici

DHA

Teknofest´e Togg ile gelen Bakan Varank: Bu heyecanı yaşamak gurur verici


Alişan KOYUNCUDinçer AKBİR/ GEBZE(Kocaeli),(DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finaline yerli otomobil Togg ile gelen. Bakan Varank, "Aracı şehir içinde, otoyolda kullandığınızda, vatandaşlarımız kornalara basıyorlar, alkışlıyorlar, el sallıyorlar. Aracı park ettiğinizde yolun ortasında durup fotoğraf çektirenler var. Bu heyecanı yaşamak, vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finaline yerli otomobil Togg ile geldi. Alanda bulunan yarışmacılar ve görevliler yerli otomobile büyük ilgi gösterdi. Bazı kişiler Togg´a dokunarak yakından incelerken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. Alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, yerli otomobil nedeniyle yaşadığı gururu dile getirerek, "Şundan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bakın aracı şehir içinde kullandığınızda, otoyolda kullandığınızda emin olun vatandaşlarımız kornalara basıyorlar, alkışlıyorlar, el sallıyorlar ve arabayı bir yere park ettiğinizde yolun ortasında durup arabanın yanına gelip fotoğraf çektirenler var, inceleyenler var. Demek ki milletimiz Türkiye'nin bu kabiliyeti geliştirmesini yıllardır bekliyormuş. 60 yıllık hayalimiz derken aslında biz doğru bir noktaya parmak bastırıyoruz. Bu heyecanı yaşamak, vatandaşlarımızın bu kadar heyecan duyduğunu görmek gerçekten gurur verici. Gençlerimize de inşallah bu heyecanı yaşatacağız" dedi.
`TEBRİK EDİYORUZ, DİYEN MUHALİFLERİ GÖREMEDİK'
Konuşmasında yerli ve milli projelere eleştirilerde bulunan muhalefetin söylemlerine de değinen Bakan Varank,  sözlerine şöyle devam etti:
"2019 yılında Türkiye'nin otomobilini yine burada Bilişim Vadisi'nde tanıtmıştık. O zaman dediler ki `Bu araçları siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz. Nerede bunların fabrikaları´ Biz fabrikanın temelini attığımızda dediler ki `Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Aslında bu araçları İtalya'da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz´. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık. Bu sefer de dediler ki `Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı. Ama bugün geldiğimiz noktada hiçbirinden ses seda yok. Herkes lağv olmuş. Kimse arabayla ilgili en azından bir tane paylaşım yapıp da `Tebrik ediyoruz. Türkiye'nin otomobili yollara çıkmış´ diyen muhalifleri göremedik. İşte aramızdaki fark bu. Biz Türkiye'de yapmanın derdindeyiz ama muhalefet özellikle Altılı Masa´nın adayı Kılıçdaroğlu yıkmanın derdinde. Biz hangi projeyi ilan ettiysek `yaptırmayız´ dediler, karşı çıktılar. Biz bunu `Durduracağız´ dediler. Ama Allah'ın izniyle bizim aziz milletimiz onlara bu fırsatı vermez. Türkiye'nin otomobilini nasıl yaptıysak, Türkiye'yi uzay yarışına nasıl soktuysak, Türkiye'nin en önemli altyapılarını Türkiye'ye nasıl kazandırdıysak bundan sonra da verdiğimiz sözleri Allah´ın izniyle tutmaya devam edeceğiz.  Bakın Türkiye'nin otomobili yollarda. Bir tebrik etmek, bir teşekkür etmek, size bir şey kaybettirmez, hatta kazandırır. Onun için susmasınlar. Gelsinler bu aracı tebrik etsinler diyorum."
`TÜRKİYE´Yİ TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ´
Bakanlık olarak yerli ve milli projelere hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Bakan Mustafa Varank, "Robotaksi Otonom Araç Yarışmaları için Teknofest heyecanını genç kardeşlerimizle yaşamak için buraya geldik. Togg'la geldik. Gerçekten bu gurur bizim için çok önemli, değerli. Bu aracı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanımıza daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev´e teslim ettik. Bakan arkadaşlarımız bunları birer makam aracı olarak kullanmaya başladılar. Biz de bugün buraya işte Türkiye'nin otomobiliyle bu milli gururla gelmiş olduk, mutluyuz. İnşallah Türkiye'yi yüksek katma değerli teknoloji üreten bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Onun en güzel örneklerinden bir tanesi de işte Türkiye'nin otomobili. İnşallah bugün yarışmada genç arkadaşlarımızla onların geliştirdiği teknolojileri göreceğiz. Otonom teknolojilerde lise çağındaki, üniversite çağındaki arkadaşlarımız neler yapmışlar, onları beraberce izleme fırsatımız olacak ama aynı zamanda tabii Togg´u onlara getirdiğimiz için onların da mutlu olacağına eminiz. Onlara birer tur da burada attırırız" dedi.
ÖĞRENCİLER TOGG İLE GEZDİ 
Sürücüsüz araçların mücadelesiyle devam eden yarışmada, özgün araç ve hazır araç kategorisi olmak üzere iki kategoride mücadele eden 31 takımı ziyaret eden Bakan Varank öğrencilerle bir süre sohbet etti. Bunun ardından piste çıkan Bakan Varank, bayrak sallayarak yarışın startını verdi. 31 takım birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verdi. Bakan Mustafa Varank´tan Togg´u deneyimleme sözü alan bazı öğrenciler yarışmanın düzenlendiğini parkurda yerli otomobil Togg ile gezdi. (DHA)  
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2023-04-13 15:47:18

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