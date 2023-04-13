Teknofest´e Togg ile gelen Bakan Varank: Bu heyecanı yaşamak gurur verici (2)



BAYRAKTAR´DAN TEKNOFEST´TE YARIŞAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi´nde düzenlenen Robotaksi Benek Otonom Araç Yarışları´nın finallerinde Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrencileri ziyaret etti, otonom araçları inceledi. Teknofest gençliğinin hem kendileri için hem de ülke için çok kıymetli olduğunu ifade eden Bayraktar, "Teknofest bir mevsim gibi bu yıl da ilk yarışmasıyla başladı. Adım adım şimdi bu heyecan, coşku artacaktır. 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimizle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Bu yarışma da hem Togg'un buraya gelmesiyle birlikte büyük bir anlam kazandı. Çünkü robotaksi yarışması bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz bir yarışma. Giderek büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi. Geleceğin akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor. Birkaç gündür yağmur vardı. Bugün ilk defa yarışlar başladı. Bunlar tabii böyle çok hızlı arabalar değil, daha akıllı arabalar. Özellikle o yönleri ortaya çıkıyor. Ben 81 ilimizden yarışan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

'1 MİLYON ÖĞRENCİ YARIŞMALARA BAŞVURDU'

Teknofest´in ülke adına önemli bir çalışma olduğuna değinen ve gençlere büyük katkılar sunduğunu aktaran Selçuk Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Teknofest bizim beklediğimizden de çok daha büyük bir toplumsal bir dalgaya dönüştü. Düşünün ki ilk yıl 550 bin ziyaretçiyi ağırladık. 20 bin öğrenci yarıştı o bile çok büyük bir rakamdı ama bu yıl sadece 1 milyon öğrenci yarışmalara başvurdu Teknofest'e. Bakın üniversite sınavına başvurur gibi 40 farklı alandaki yarışmaya geleceğin teknolojilerine, ülkemizin gelecek teknolojilerine bir anlamda damgasını vurmak için bir milyona yakın gencimiz yarıştı. Ülkemizi bu medeniyet yarışında en üst lige çıkarmak için bu yarışa katıldılar. Bunlar ortaokul seviyesinden, ilkokul seviyesinden, lise seviyesinden, üniversite ve üniversite seviyesi üstüne olan gençlerimiz. Bu çok büyük bir dönüşümün başladığını, gerçekleştiğini söylüyor bize. Teknofest 6´ncı yılında, yurt dışında da düzenledik. Azerbaycan'da da düzenledik. Sonuçlarının adım adım, daha geometrik bir şekilde artarak göreceğimizi gösteriyor. Geçen gün ülkemizin ilk insansız savaş uçaklarını taşıyan en büyük savaş gemisini, uçak gemisinin teslimat törenindeydik. Orada da gördüklerimiz yine bizleri gururlandırdı. Hem teçhizatından hem donanımından, radar sistemlerinden haberleşme sistemlerine, hem de üzerine koyabildiğimiz insansız platformlar açısından ülkemiz artık dünyada çığır açan, paradigma dönüştüren bir noktada. Sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bunun gerçekleşeceğini, tüm dünyaya damgasını vuracak daha büyük işler yapılacağını bu saatten sonra bekliyoruz."

TEKNOFEST´TE KIZILELMA SÜRPRİZİ

Konuşmasında Bayraktar Kızılelma´ya da değinen Selçuk Bayraktar, "Kızılelma Teknofest´e gelecek inşallah sürprizlerimizi bekleyin" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2023-04-13 17:19:30



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