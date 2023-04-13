2,5 yıl önce bacağından vuranı aynı şekilde yaraladı; saldırı anı kamerada (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde 2,5 yıl önce kendisini iş yerinin önünde bacağından vurarak yaralayan Süleyman M.´yi (35) evinden çıktığı sırada tabancayla bacağından vurarak yaralayan Ahmet Yarar (37) tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-04-13 19:40:01



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