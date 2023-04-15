Temel kazısında toprak altında kalan inşaat işçisini itfaiye ve mesai arkadaşları kurtardı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde temel kazısı sırasında kayan toprağın altında kalan inşaat işçisi Zafer Ataseven (35), mesai arkadaşları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Ataseven, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bayramoğlu Mahallesi Karadut ve Münir sokakların kesişiminde meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında işçilerden Zafer Ataseven, kayan toprağın altında kaldı. Vücudunun boynuna kadar olan bölümü toprak altında kalan Ataseven´in mesai arkadaşları, kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin çabasıyla Ataseven toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zafer Ataseven, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ni kaldırıldı. Tedaviye alınan Ataseven´in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-04-15 14:30:59



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