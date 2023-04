Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hastalarınızı Cleveland'a göndermeyin, Cleveland burada (2)

DEPREMZEDELERLE İFTARDA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış töreninin ardından deprem bölgesinden Kocaeli´ye gelen depremzedelerle birlikte iftar yemeğine katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi´nde düzenlenen iftar yemeğinde depremzedelere hitap eden Erdoğan, "Deprem bölgesinde dün itibariyle inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Allah nasip ederse Şanlıurfa ile beraber bu sayı çok daha büyüyecek. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız. Hatay hariç tüm illerimizde enkaz kaldırma çalışmalarını bayrama kadar bitiriyoruz. Enkazlar kalkıp yeni inşaatlar yükseldikçe deprem bölgesinde umutların güçlendiğine şahit oluyoruz. Afette evi yıkılan, yakınını kaybeden, kurulu düzeni bozulan kardeşlerimiz bu çalışmaları gördükçe, hayata yeniden başlama şansı buluyor. Resmi kurumlardan belediyelerimize kadar devletimizin tüm birimleri, mülki idare amirlerimizden sağlıkçılarımıza, polislerimize, mimarlarımıza kadar tüm kamu personeli, gönüllüsünden hayırseverlerine kadar tüm sivil toplum, velhasıl, devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla, tam kadro sahada 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Bölge dışında kalan illerimiz, deprem mağduru vilayetlerimize düzenli yardım gönderiyor. Kocaeli Valiliğimiz bugüne kadar toplam 1500 TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Kahramanmaraş´ta, ilimiz adına prefabrik ve konteyner çarşıların kurulumuna başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz aramakurtarma ekiplerinden itfaiye ve iş makinelerine kadar elindeki tüm imkanlarını bölgeye yığdı. Hatay´ın Defne ilçesinde yıllık 250 bin kişiye hizmet verecek 54 yataklı Kocaeli Hastanesi´nin kurulumunu 20 günde tamamladı. Deprem bölgesindeki çalışmaları hızlandırmak amacıyla 7 ilimiz ile 250 belediyemizi kardeş ilan ettik. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi de Hatay ile kardeş yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizle iş birliği halinde Hatay´da günlük 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bunun yanında konteyner kent ve prefabrik yapı kurulumunu yürütüyor. Tahrip olan altyapının onarılmasına kadar çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmetlerini başarıyla devam ettiriyor. Reklam ve şov yapmak yerine iş ve hizmet peşinde koşan tüm kurumlarımızdan, belediyelerimizden Allah razı olsun. İnşallah yaralarımızı tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına, kayıpları geri getiremesek de vatandaşlarımızı tekrar eski düzenine kavuşturuncaya dek, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, depremzedelerimize sahip çıkacağız" dedi.

'ÜLKENİN VE MİLLETİN GELECEĞİNE DAİR HİÇBİR UFUKLARI, HİÇBİR HAYALLERİ YOK'

Konuşmasında önümüzdeki seçimlerden de bahseden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerin atmosferine girmiş durumdadır. Sandığın önümüze gelmesine 1 aydan az bir süre kaldı. Seçimler yaklaştıkça birileri yine ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar. Terör örgütünün uzantılarıyla iş birliğinden, sapkın yapılarla yürütülen pazarlıklara kadar her türlü yolu deniyorlar. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmak yerine abuk subuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Onca yıldır yönettikleri belediyelerde yapmadıkları, önce söz verip üzerine beton döktükleri ne kadar iş varsa hepsini ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getiriyorlar. Bakın deprem felaketinin üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan, şimdiye kadar insanımızın derdine derman olacak hiçbir teklif gelmedi. Çünkü bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Göğüslerini gererek örnek gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir ufukları, hiçbir hayalleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak, emek ürünü hiçbir vizyonları yok. Türkiye´nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri ve çapları yok. Bakın biz bugün Kocaeli´de dev bir şehir hastanesinin açılışını yaptık. İnşallah birkaç hafta sonra İzmir´de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Zira bu hastaneler eğer kovid döneminde olmasaydı, bizim halimiz ne olurdu. Seçim yenilgileri dışında siyasi hayatlarında anlatabilecekleri hiçbir hikayeleri yok. Peki bu yoklar ve yokluklar ittifakında ne var? Bolca anlaşmazlık var. Çekişme var. Bizans oyunu var. Yapılanı yıkma sözü var. Türkiye´yi eski günlerine geri döndürme taahhüdü var. Bir sene boyunca onlarca toplantı yüzlerce temas yaptılar. Ama adaylarını bile kavgasız belirleyemediler. Aynı masanın etrafına oturmuş 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyor. Lafa gelince Türkiye´yi yönetmekten bahsediyorlar. Birilerine makam, mevki dağıtmak dışında ortada anlaştıkları hiçbir konu yok. Fakat ağızlarını her açtıklarında uzlaşmadan, uzlaşarak, anlaşarak ülkenin meselelerini çözmekten dem vuruyorlar. Bak şimdi her partinin genel başkanına birer cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Bunların devleti yönetmek nedir haberleri yok. Böyle devlet yönetilir mi? Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan israftan bahsediyorlar. İsrafın ta kendisi bu. Bunların tek derdi var. O da Kandil´den aldıkları talimatı yerine getirmek. Bunların tek derdi terör örgütleriyle el ele, omuz omuza, kardeşçe yürümek."

'ESKİ GÜNLERİ BİLMEYEN GENÇLERİMİZİ KANDIRABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR'

"Vatandaşın aklını, basiretini, ferasetini hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmiştir. İnşallah yine kaybedecekler" diyen Erdoğan, "Düşünün şu Kocaeli´de devletin malını, mülkünü götüren, devletin malı mülkü üzerinden her şeyi hiç eden bu adam, şimdi benim Kocaelili kardeşlerimin karşısına tekrar milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama inşallah bunun bedelini çok ağır şekilde ödeyecekler. Hangi siyasi görüş mensubu olursa olsun milletimizin hiçbir ferdi ne kendi ne de evlatlarının istikbalini böyle bir yapıya emanet etmeyecektir. Bunlar eski günleri bilmeyen gençlerimizi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Gençler Osmangazi Köprüsü´nün hesabını bunlara sormanız lazım. İnanın bunlar böyle Osmangazi Köprüsü´nü falan bırak, bir tahta köprü bile yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptık, Marmaray´ı, Avrasya Tüneli´ni bunlara rağmen yaptık. Biz Fatih´in torunuyuz. Fatih kadırgaları karadan yürüttü. Biz de dedik ki, madem ecdadımız Fatih karadan yürüttü, biz de denizin altından Marmaray´ı yürüteceğiz dedik. Sonra o yetmedi, bir de Avrasya Tüneli´ni yaptık. İstanbul´dan İzmir´e 7 saat 15 dakikada gidiliyordu. Biz bunu 3 saat 15 dakikaya indirdik. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onlar laf üretir, biz iş üretiriz. Gençlere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bugünün gençleri ellerinin altındaki teknolojinin imkanları sayesinde geçmişi de bugünü de onların ciğerini de kendilerinden çok daha iyi biliyor. İnşallah sandıkta bu masaya en büyük tokadı gençlerimiz indirecek. Bu gençler o tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Gençler bunlar, siyasi mefta olacaklar. Ama çalışmamız lazım. 14 Mayıs´ta sandıkta bir kez daha aklı selimin galip geleceğine inanıyoruz. Bu süreçte 7´li koalisyon ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyoruz. Asıl gündemimize odaklanıyoruz. Seçim sürecinin depremzedelerimizin sıkıntılarını geri plana itmesine asla müsaade etmiyoruz. Bir taraftan afet mağdurlarını çadırlardan prefabrik ve konteyner kentlere taşırken, diğer taraftan hizmet ve eser siyasetimizde vites yükseltiyoruz. Biz Cumhur İttifakı ile 7´li koalisyon arasındaki gündem ve zihniyet farkını böylece ortaya koyuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2023-04-15 22:34:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.