Ceplerinden 82 sikke, 4 obje çıktı

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Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde jandarmanın şüphe üzerini üstünü aradığı kişinin cebinde 82 tarihi sikke ve 4 obje bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Karamürsel ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yürürken durdurulan kişinin ceplerinde 82 tarihi sikke ve 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Tarihi objeler, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Selda Hatun TAN

2023-04-17 17:54:05



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